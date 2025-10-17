Iniciativa Liberal chega atrasada à primeira audiência do Orçamento Regional

A comitiva da Iniciativa Liberal chegou atrasada à reunião marcada para as 9h00 no Salão Nobre do Governo Regional, a primeira da ronda de audiências sobre o Orçamento Regional para 2026.

Face ao atraso de Gonçalo Maia Camelo, coordenador da IL na Madeira, alegadamente devido ao trânsito, adiantaram-se Arosie Bayntun e Nuno Fernandes, que entraram às 9h05, procurando mitigar o constrangimento.

A reunião com o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, inaugura o ciclo de auscultações do Governo Regional aos partidos com assento na Assembleia Legislativa, no âmbito da preparação da proposta orçamental para o próximo ano.