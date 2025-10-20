Margarido assinala Dia Nacional da Paralisia Cerebral

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença, esta segunda-feira, na sessão comemorativa do Dia Nacional da Paralisia Cerebral, promovida pela Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM), no âmbito do programa de actividades 'Mãos que Cuidam'.

A governante esteve acompanhada pela vogal do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, numa visita que evidenciou o reconhecimento do Governo Regional pelo trabalho desenvolvido pela instituição em prol da inclusão e do apoio a pessoas com paralisia cerebral e suas famílias.

Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou a importância de encarar a paralisia cerebral com coragem, empatia e determinação, destacando que “em muitos casos, esta condição não inibe a capacidade de participar, de aprender e de contribuir activamente para a sociedade”.

Segundo nota à imprensa, a secretária regional elogiou o papel da APCM, que descreveu como “imprescindível e insubstituível”, salientando o impacto do seu trabalho na capacitação, reabilitação e integração social dos utentes.

O programa 'Mãos que Cuidam', que marcou o Dia Nacional da Paralisia Cerebral, incluiu momentos de partilha e sensibilização com ponto alto na homenagem a 12 colaboradores com mais de 25 anos de dedicação à instituição, entre as quais a vice-presidente Cristina Andrade, num tributo às verdadeiras “mãos que cuidam”, nas palavras da governante.

Paula Margarido concluiu a visita reiterando o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar a APCM e todas as entidades que promovem a inclusão, a autonomia e a dignidade das pessoas com deficiência.