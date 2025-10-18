"Vivemos numa Região que precisa e quer mais médicos, mais especialistas e mais conhecimento"

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pelo director regional de Juventude, André Alves, e pelo presidente e director clínico do SEASARAM, respectivamente Herberto Jesus e Júlio Nóbrega, presidiu à sessão de abertura do 1.º Congresso Médico da Madeira – 'Saúde Atlântica', que decorre entre 16 e 18 de Outubro, no Colégio dos Jesuítas, numa organização da AJEMed – Associação Juvenil de Medicina da Madeira, com o apoio da Universidade da Madeira, da Faculdade de Ciências da Vida e da Direcção Regional da Juventude.

Segundo nota à imprensa, a governante destacou o evento como “um sinal inequívoco da maturidade científica e cívica da juventude madeirense”, sublinhando que “a juventude da Madeira não é apenas o futuro, é presente — activa, informada e comprometida com a construção de uma sociedade mais saudável e solidária.”

A mesma nota refere que "o 'Saúde Atlântica' nasce com o objectivo de reforçar a formação científica dos estudantes e jovens médicos, estimular a investigação, promover o pensamento crítico e aproximar gerações de profissionais de saúde". O congresso, revela, "inclui palestras, workshops e sessões temáticas sobre oncologia, cuidados paliativos, inovação médica e saúde pública, reunindo estudantes de medicina, internos e especialistas".

Paula Margarido elogiou o dinamismo da AJEMed, lembrando que a associação “é um exemplo do associativismo jovem que transforma ideias em ação e coloca o conhecimento ao serviço da comunidade”. Criada em 2015, a AJEMed integra o Registo Regional do Associativismo Jovem e tem vindo a desenvolver iniciativas de formação, rastreios, campanhas de literacia em saúde e voluntariado, contando com o apoio do Governo Regional através do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ).

A Secretária Regional destacou ainda o papel do Governo na valorização dos jovens médicos e na criação de oportunidades de formação e emprego qualificado.

Vivemos numa Região que precisa e quer mais médicos, mais especialistas e mais conhecimento. O novo hospital será também um polo de formação e empregabilidade jovem, reforçando a capacidade de atrair e fixar talento na Madeira". Paula Margarido

Dirigindo-se aos jovens participantes, recordou que “a medicina é ciência, mas também é empatia, escuta e compromisso ético”, acrescentando que “cuidar é sempre um ato de humanidade”.

Por fim, a mesma nota refere que o congresso 'Saúde Atlântica' é apoiado pela Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, através da Direcção Regional da Juventude, e integra o plano anual de atividades da AJEMed Madeira para 2025, que conta com 13 iniciativas e mais de mil participantes previstos em 11 concelhos da Região.