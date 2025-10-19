Margarido destaca “importância das instituições de base comunitária e paroquial como pilares da rede social da Região”

O Centro Social , Paroquial da Graça, freguesia de Santo António, recebeu na última semana a visita da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, e pela deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Joana Silva.

Segundo nota à imprensa, a visita coincidiu com os 35 anos do Jardim de Infância da instituição, a primeira resposta social criada no Centro, actualmente com 90 crianças, e que marcou o início de uma trajectória exemplar de solidariedade e serviço à comunidade. E acrescenta: "O Centro Social e Paroquial da Graça é, de facto, a primeira instituição paroquial de solidariedade social da Região Autónoma da Madeira, tendo sido fundado em Junho de 1988, com o propósito de promover a fraternidade cristã e o desenvolvimento social, com especial atenção aos mais vulneráveis".

Revela ainda que, "actualmente presidido pelo padre André João Pinheiro, o Centro desenvolve três respostas sociais: o Centro de Convívio, o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), nas vertentes clássica e de fornecimento de refeições, abrangendo cerca de 70 utentes". A instituição, prossegue, "actua diariamente no apoio a pessoas idosas e famílias, promovendo a solidariedade, a cooperação e a valorização da comunidade".

Durante a visita, a secretária regional destacou “a importância das instituições de base comunitária e paroquial como pilares da rede social da Região”, sublinhando o “papel histórico do Centro Social , Paroquial da Graça na construção de uma sociedade mais justa e solidária”.

A mesma nota diz ainda que "a instituição conta com apoio financeiro do Instituto de Segurança Social da Madeira, através do Acordo de Cooperação n.º 01/10, que garante o funcionamento das suas valências". E acrescenta: "Encontra-se, igualmente, a preparar um processo de revisão e ampliação do acordo, com vista à integração da resposta social Centro de Dia, uma necessidade identificada para melhor servir a população envelhecida da freguesia".

Por fim, refere que "o momento foi também de reconhecimento e celebração do percurso dos quase 40 anos de dedicação do Centro Social Paroquial da Graça à comunidade, simbolizando a longevidade, o compromisso e a renovação constante do trabalho social desenvolvido em parceria com o Governo Regional da Madeira".