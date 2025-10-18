Tiago Margarido ‘revoluciona’ o onze com o Rebordelo

Uma autêntica ‘revolução’ no onze do Nacional para o jogo desta tarde, 15h00, com o Rebordelo- equipa que compete nos distrital da Associação de Futebol de Bragança-, encontro referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Em relação ao último jogo do campeonato, em casa com o Moreirense, apenas o defesa-direito Alan Nuñez e o defesa-central José Vítor continuam como titulares.

Eis, então, a equipa inicial do Nacional para o jogo que se vai realizar em Vinhais, Bragança.

Kevyn; Alan Nuñez, Francisco Gonçalves, José Vítor e Vallier; Filipe Soares, André Sousa e Joel Silva, Martim Watts, Lucas João e Witi