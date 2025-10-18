Obrigado Paulo!

Há umas décadas atrás cheguei a Lisboa depois de organizar alguns eventos na Madeira e Açores, e de ter tido alguns projetos de animação nocturna.

Era a altura dos promotores, elementos que constituíam equipas de Relações públicas que tinham a incumbência de encher os clubs da capital recebendo uma percentagem da facturação da noite.

Cada noite/ marca ou evento tinha os seus promotores, e eu como vinha com o bichinho da noite que tinha ficado da Madeira, lá me aventurei em algumas produções e eventos.

O primeiro deles foi no BBC em Belém, club cuidado e muito diferenciador para a época, lá criamos a nossa equipa, a nossa temática e toca a promover para a casa estar cheia, só assim levávamos dinheiro para casa.

Depois do trabalho de casa feito, lá chegou o dia do evento, tal como em tudo o que fazemos pela primeira vez, lá estava a adrenalina e o friozinho no estômago do medo de poder fracassar…

Passou-se o dia, e pela guest list de confirmações, íamos ter casa cheia.

“Inchados” de orgulho, pelo sucesso previsto, lá fomos jantar e iniciar as festividades, como bons promotores, tínhamos de estar alegres e bem dispostos para receber os nossos amigos e fazer a festa.

Como sempre, lá fiquei eu para trás, sendo o último a sair do restaurante.

Quando cheguei à porta, uma enchente, chego-me à frente com ar confiante e sou barrado, mas o Porteiro fê-lo de forma tão profissional e elegante que nem me manifestei, aliás, passei um bom tempo a falar com ele, falava-me de forma educada, com cortesia e com uma elevação que se tornava um prazer, quer falar quer a ver o seu desempenho profissional.

Nesse entra e sai e mais umas trocas de palavras, chega o dono do club à porta e exclama, oh Sérgio, o que é que fazes aqui? Devias era estar lá dentro a coordenar a festa…nesse momento o porteiro olha para mim e diz-me, eh pah então é você o organizador da festa e não me dizia nada…

Esbocei um largo sorriso como que a agradecer uma das melhores aulas da arte de bem receber e da diferença que faz ao entrar e ao sair quem nos recebe, influencia positivamente o que se passa nos espaços e transforma as casas em espaços de culto e eleição.

Isto tudo para dizer que esse profissional era nada mais nada menos que um grande “filho” do Porto Santo, de seu nome Paulo Drumond, provavelmente o melhor porteiro que este país já teve, faz parte das lendas da noite que faziam magia, uma noite que nos fazia sonhar.

Passou pelos melhores clubs / discotecas e eventos de Lisboa, como a Kapital, BBC, Jezebel, Sasha Summer Sessions, Sensation White, Pure Lisbon entre tantos e tantos projetos vencedores, e mais recentemente pelo magnífico Jncquai.

Fiquei amigo do Paulo até hoje e ao saber que se reformou e vive dias calmos no “seu” Porto Santo/ Porto Seguro, de sempre, fiquei emocionado, porque sempre me disse que assim seria.

Obrigado Paulo, por tantas noites, pelo teu cuidado, pela tua educação imaculada e por nos ensinares tanto…

A noite em Portugal deve-te muito.