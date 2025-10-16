Tiago Margarido garante “muito respeito” pelo Rebordelo

O Nacional defronta o Rebordelo – equipa que compete na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança – no sábado, 11H00, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Apesar do natural favoritismo da formação alvinegra, a verdade é que o treinador Tiago Margarido avisa desde já o grupo para as dificuldades que poderão surgir.

“O Rebordelo é uma equipa que vai ter o jogo da sua vida. É um jogo contra uma equipa da I Liga e obviamente que vão entrar com a motivação máxima. Será um opositor difícil, sabemos que o sintético nivela sempre a qualidade das equipas. Contamos, por isso, com dificuldades, ainda para mais vamos defrontar uma equipa que tem um processo bem definido.

Conhecemos muito bem a equipa do Rebordelo. O mister Gilberto Vicente é alguém que tem um trajecto desde baixo com muito mérito e, como tal, tem a equipa muito bem preparada e vamos ter muitas dificuldades. Vamos querer respeitar muito o adversário, respeitar muito a Taça de Portugal e a região de Trás os Montes, porque no fundo vão receber uma equipa de I Liga e nós vamos com muito respeito”, garante o técnico do Nacional.