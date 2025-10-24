TAP quer reforçar rotas da Madeira

O Chief Operations Officer da TAP, Mário Chaves, afirmou que a companhia poderá reforçar a operação na Madeira já em 2026, caso haja capacidade aeroportuária suficiente.

"Quando não podemos crescer em número de voos, aumentamos o tamanho do avião, e o mercado tem respondido", disse, referindo a utilização crescente do Airbus A330 na rota Lisboa–Funchal. O aparelho, que num passado recente só vinha à Madeira "regra geral, para resolver problemas – escoar passageiros retidos em ocasiões de constrangimentos na operacionalidade do Aeroporto da Madeira", lembrou o secretário regional Eduardo Jesus. O objectivo, acrescentou Mário Chaves, é trazer "o maior número de frequências semanais" para o arquipélago.

Questionado sobre rotas directas para comunidades portuguesas, o responsável destacou o restabelecimento da ligação a Caracas e a nova rota Funchal–Faro: "Mesmo que não haja volume para voos directos, procuramos ligações mais fáceis para trazer as pessoas dessas comunidades. É uma aposta-ganha que agora terá de se consolidar."