TAP reforça ligação Funchal-Faro a todo o Verão IATA

A TAP apresentou esta sexta-feira a nova rota Funchal-Faro, com uma taxa de ocupação de 83%, considerada elevada para uma ligação recente. A conferência de imprensa contou com a presença de Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, e Mário Chaves, Chief Operations Officer da TAP.

Segundo Mário Chaves, os resultados foram “muito bons” e há planos para reforçar a aposta no próximo ano, com início mais cedo e fim mais tardio da operação. O objetivo é manter a ligação do território de forma contínua.

Nuno Sousa, director de Vendas da TAP, anunciou que a oferta de 2025 vai replicar a de 2024, com 55 frequências e mais de 13 mil lugares disponíveis, quase sempre no Embraer 190 com 106 lugares, operando duas vezes por semana (às terças e sextas). A intenção é transformar a rota numa ligação anual.

Eduardo Jesus destacou a importância da rota para o turismo regional e para a continuação da ligação entre os territórios.