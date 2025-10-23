Universidade da Madeira abraça projecto para reforçar a resiliência hídrica na Macaronésia

A Universidade da Madeira (UMa) acolheu, entre os dias 7 e 10 de Outubro, a 2.ª assembleia-geral do projeto internacional 'Genesis', financiado pelo programa Horizon Europe, um consórcio que reúne 18 instituições europeias e africanas na busca de soluções inovadoras para reforçar a resiliência hídrica nos arquipélagos da Macaronésia (Canárias, Açores, Madeira e Cabo Verde).

Durante quatro dias, representantes da ciência, autoridades e comunidade debateram e visitaram iniciativas sobre a gestão sustentável da água, com enfoque em soluções baseadas na natureza e na participação social.

O encontro destacou avanços em sistemas de recarga de aquíferos, reutilização de água e restauro hidrológico, promovendo a ligação entre investigação, políticas públicas e envolvimento cidadão.

Sessões técnicas e um workshop de 'clustering' permitiram ainda a troca de experiências com outros projectos europeus, ampliando o debate sobre os desafios climáticos insulares.

Coordenado pelo CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanha) e tendo a Universidade da Madeira como parceira e organizador em Portugal, o evento destacou a importância da colaboração entre investigadores, governantes e cidadãos.

As sessões incluíram debates abertos, apresentação dos principais 'Work Packages' do projecto, partilha de casos práticos de gestão da água e visitas de campo aos demonstradores locais.

O programa promoveu a integração das comunidades em soluções de recarga de aquíferos, reutilização de água e restauro hidrológico e, de acordo com a organização, representou "um marco fundamental no reforço da cooperação científica, na promoção de soluções baseadas na natureza e na abordagem dos desafios hídricos nos territórios insulares".

Refira-se ainda que, na Universidade da Madeira, o projecto 'Genesis' tem a coordenação científica da professora e ex-secretária regional do Ambiente e a coordenação geral de Eduardo Leite.