Alemanha destaca caças Eurofighter para reforçar flanco oriental da NATO

O ministro da Defesa alemão anunciou hoje que Berlim vai enviar aviões de combate Eurofighter para a Polónia para garantir a segurança do flanco oriental da NATO.

"No futuro, teremos também vários Eurofighter em Malbork, na Polónia. Isto tornar-nos-á ainda mais ativos, mais presentes e mais visíveis na fronteira oriental da Aliança" Atlântica, afirmou Boris Pistorius à margem da reunião dos chefes de Estado-Maior da NATO, em Bruxelas.

Os aviões de combate vão ser enviados em dezembro e permanecer na Polónia até março do próximo ano.

"Vamos contribuir com voos de patrulha para proteger o flanco oriental e o meu chefe da força aérea diz-me estar muito orgulhoso por poder afirmar que o maior compromisso de um Estado europeu membro da NATO para proteger o espaço aéreo aliado vem da força aérea" alemã, afirmou, numa referência ao destacamento de aviões militares alemães na parte oriental do continente.

Na capital alemã, o porta-voz do Ministério da Defesa, Mitko Muller, disse que o contingente que será destacado na base aérea polaca de Malbork será composto por quatro a cinco Eurofighter, para que dois deles possam estar permanentemente ativos em caso de necessidade.

O reforço desta presença alemã surge numa altura em que Berlim já contribui, como lembrou Pistorius, com "vários Eurofighter" numa outra missão de vigilância do espaço aéreo da NATO em Constança, na Roménia.

Muller lembrou que o contingente de caças se junta ao já destacado em Konstanz, no sul da Alemanha, ao sistema de radar na Lituânia e ao centro móvel de vigilância aérea da força aérea alemã, que contribuem para a segurança aérea no flanco oriental da NATO.

Os ministros da Defesa dos países da Aliança Atlântica reuniram-se hoje em Bruxelas, para debater como melhor coordenar o apoio à Ucrânia a caminho do quarto ano de conflito.

Os governantes dos 32 países da NATO discutiram também o investimento na própria capacitação militar.