PSD quer garantias para as regiões na reprivatização da TAP
Bruno Melim apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo da República que "o processo de reprivatização da TAP salvaguarde a mobilidade aérea das regiões autónomas".
O deputado social-democrata destaca a "importância das ligações aéreas numa região insular" e a necessidade de haver "capacidade de resposta" de uma "empresa de bandeira" que está em processo de privatização.
O PSD defende a necessidade de se manterem as exigências de serviço público, com "reforço das frequências regulares", dos aeroportos de Lisboa e Porto, mas também de outros aeroportos, como Faro, que não estão incluídos no serviço público. "A coesão territorial é importante", afirma.
Bruno Melim também considera importante garantir "frequência aérea semanal, todo o ano", entre o Porto Santo e os aeroportos de Lisboa e Porto. Uma resposta que a TAP garante para as ilhas dos Açores mas não para o Porto Santo.
Garantir ligações regulares, todo o ano, com os países onde há maiores comunidades madeirenses, como a Venezuela, África do Sul e Reino Unido.