República lança estudo para ligação ferry ao continente

Avaliação económico-financeira, cujo concurso público foi agora lançado por 220 mil euros, vai analisar o mercado, estimar a procura, o custo da operação e apresentar possíveis modelos a adoptar. Depois da adjudicação, o primeiro relatório tem de ser entregue em 50 dias. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 21 de Outubro.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "‘Casa Própria’ à espera da portaria há dois anos". Programa de apoio à habitação foi aprovado na ALM em Junho de 2023 e continua a aguardar regulamentação. Governo Regional garante que está a ultimar o documento. Família que perdeu moradia em incêndio pede solução.

Saiba também que este "Natal volta a mobilizar campanha de defesa da Laurissilva".

Na visita à Madeira, "Aguiar-Branco elogia Autonomia e defende debate sobre o CINM".

"Três candidatos à Câmara tiveram menos votos do que os eleitos à Assembleia" é a notícia que 'fecha' a primeira página de hoje.

