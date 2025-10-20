Ireneu Barreto elogia percurso e dedicação à justiça e à política

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foi recebido no Palácio de S. Lourenço pelo Representante da República, Ireneu Barreto, que destacou a experiência e o percurso do visitante, elogiando a conjugação de uma carreira dedicada à justiça com uma longa e brilhante actividade política. Barreto afirmou: “Bom recebê-lo neste palácio, que é a casa do representante, mas já no fundo a nossa casa. Eu tenho uma profunda admiração por nossa excelência [...] trouxe-as agora para a Assembleia da República. E nós bem precisamos disso. A Assembleia da República é a casa fundamental da nossa democracia. E sem elevação, sem o espírito de missão, não é possível continuarmos a defender a nossa democracia.”

Por agora decorre um almoço no Palácio de S. Lourenço, oferecido pelo Representante da República, com a presença dos presidentes dos parlamentos nacional e regional, dos líderes parlamentares – PSD, JPP, PS e CH – e dos deputados únicos do CDS-PP e IL.

O programa da visita inclui ainda, durante a tarde, às 15h00 um encontro com a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) e com a Mesa da Secção do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) da ACIF-CCIM, na Assembleia Legislativa; às 16h30 uma visita à obra do Hospital Central e Universitário da Madeira (PIC); e às 20h00, um jantar de boas-vindas no Jardim Magnólia, oferecido pela presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal.