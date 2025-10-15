Navio Ventura regressa ao Funchal com 3.145 passageiros

O Ventura está de regresso ao Funchal, esta quarta-feira, para uma escala de 10 horas. De acordo com a APRAM, "o navio, que navega com 4.316 pessoas a bordo (3.145 passageiros e 1.171 tripulantes) entrou no Porto do Funchal pelas 7 horas, e vai permanecer no molhe da Pontinha até às 17 horas".

Em nota à imprensa, diz que "esta é a primeira escala desta viagem de 14 dias, que começou no passado dia 11 de Outubro em Southampton, Reino Unido". Depois do Funchal, conforme dá conta a APRAM, "o Ventura prossegue em direcção a Santa Cruz de La Palma, visitando de seguida as ilhas de Santa Criz de Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote, antes de fazer escala em Cadiz". Revela também que "a 22 de Outubro vai estar em Lisboa, ‘subindo’ depois para Southampton para terminar a viagem no dia 25 deste mês".

Adianta ainda que "agenciado pela Blatas, o navio conta 17 anos ao serviço da Carnival, através da P&O Cruises UK". E prossgue: "Foi construído em Fincantieri, Itália, custando perto de 650 milhões de euros. Com 18 decks e 1.156 cabinas, o Ventura, que é navio-irmão do P&O Azura, tem capacidade para navegar com uma lotação mázima de 3.727 passageiros e 1.250 tripulantes".

Por fim, diz que "as próximas escalas de cruzeiro no Porto do Funchal acontecem no próximo sábado, dia 18, com o Emerald Princess e o Bolette. Em conjunto, vão movimentar perto de 4.500 pessoas entre passageiros e tripulantes".