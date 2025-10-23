Portugal é o terceiro país europeu com maior cobertura de vacinação contra a gripe

Portugal foi o terceiro país da União Europeia com a maior cobertura de vacinação contra a gripe no último inverno, atingindo uma taxa de 71%, indicou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

Num comunicado em que recomenda a vacinação e a imunização contra os vírus respiratórios sazonais, o ECDC alertou que, na última campanha, as taxas de cobertura contra a gripe continuaram abaixo da meta de 75% em toda a Europa, tanto para os grupos vulneráveis, como para os profissionais de saúde.

"Apenas a Dinamarca (76%), a Irlanda (75%), Portugal (71%) e a Suécia (68%) atingiram ou aproximaram-se da meta de 75% de cobertura da União Europeia", avançou o centro europeu, ao salientar que a maioria dos restantes países reportou uma cobertura vacinal contra a gripe muito abaixo dos 50%.

Segundo referiu, entre os profissionais de saúde dos países da União Europeia, a taxa de vacinação foi ainda mais baixa, com uma média de apenas 32%.

Todos os invernos, as epidemias de gripe "causam milhões de infeções em toda a Europa, levando a centenas de milhares de hospitalizações e dezenas de milhares de mortes", realçou o ECDC, alertando que as crianças são "particularmente afetadas" pelo vírus.

O centro europeu adiantou ainda que o vírus sincicial respiratório (VSR) é responsável anualmente por cerca de 250 mil internamentos de crianças e 160 mil de idosos, enquanto o SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, continua a circular nos países, o que recomenda a vacinação de pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, idosos e doentes crónicos.

Na atual campanha de vacinação sazonal em Portugal, que arrancou há cerca de três semanas, mais de 1,2 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe e cerca de 716 mil contra a covid-19.

Esta campanha decorre até 30 de abril de 2026 em centros de saúde e em cerca 2.500 farmácias com o objetivo de vacinar cerca de 2,5 milhões de pessoas contra a gripe e 1,5 milhões contra a covid-19.

Está também em curso a segunda época de vacinação gratuita contra o VSR, que deve abranger cerca de 76 mil crianças até 31 de março de 2026.

Na sequência da primeira campanha, verificou-se uma diminuição de aproximadamente 85% nos internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos nas crianças até aos três meses e uma redução de 40% nos bebés entre os três e os seis meses.

Portugal tem, desde 1965, um plano nacional de vacinação gratuito e universal, que pretende proteger a população contra as doenças com maior potencial para constituírem ameaças à saúde pública e individual e para as quais há proteção eficaz por vacinas.