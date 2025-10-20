Atleta madeirense conquista primeira Taça de Portugal de Pesca Submarina 2025

No passado dia 11 de Outubro, São Martinho do Porto foi palco do Campeonato Regional de Pesca Submarina do Continente em simultâneo com a 3ª e última etapa da Taça de Portugal de Pesca Submarina 2025, uma prova que colocou ponto final a uma edição marcada pela forte competitividade e espírito desportivo.

Organizado pelo Clube Naval da Nazaré, o evento reuniu cerca de 40 caçadores submarinos masculinos e femininos e decorreu ao longo de 5 horas, desafiando os participantes a demonstrar não só resistência física, mas também técnica e estratégia.

Terminada a prova deu-se inicio às pesagem do pescado capturado na sede do Clube Naval da Nazaré.

Segundo nota de imprensa, o ponto alto das pesagens foi protagonizado por Cláudio Vieira, do Centro Treino Mar, ao apresentar o maior exemplar alguma vez capturado em provas de pesca submarina em Portugal: uma imponente Corvina-Legítima (Argyrosomus regius) com mais de 39kg. O mesmo apresentou à pesagem 11 capturas, das quais 5 válidas e 3 a penalizar. Com 23.165 pontos (100%) foi o vencedor da 3ª Etapa da Taça de Portugal de Pesca Submarina 2025. Salvador Silva, também do Centro Treino Mar, alcançou o sexto lugar na etapa com 5 peixes válidos que somaram 16.197 pontos (69,92%), consagrando-se também como o vencedor da categoria Sub24.

Feito a soma das classificações nas 3 etapas (Açores, Madeira e Continente), Cláudio Vieira e Salvador Silva foram os grandes protagonistas desta edição da Taça de Portugal 2025, ao garantirem, respetivamente, o 1.º e 2.º lugar da classificação geral, em representação do Centro Treino Mar - Madeira. Destaca-se ainda o facto inédito de esta ser a primeira Taça de Portugal conquistada por um atleta natural da Ilha da Madeira.