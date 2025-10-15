Grande navio compõe porto do Funchal

Chegou esta manhã ao Porto do Funchal o navio de cruzeiro 'Ventura', que tem sido um habitual cliente destas águas desde que foi lançado ao mar em 2008.

O navio da companhia P&O Cruises, que tem capacidade máxima para quase 3.600 passageiros e 1.200 tripulantes, nos seus mais de 288 metros de comprimento, veio de Southampton pelas 7h00 e parte ao final da tarde, pelas 17h00, rumo a Santa Cruz de La Palma.

Está atracado na Pontinha (cais sul), fazendo agora companhia a um peculiar iate de luxo, denominado 'Anawa'. Construído em 2020, é propriedade do multimilionário brasileiro, Jorge Paulo Lemann. Está atracado no Porto do Funchal desde o dia 13.