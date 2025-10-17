Chuva intensa causa perturbações no Funchal e aeroporto da Madeira

Ao amanhecer, a chuva persistente foi mais significativa no Funchal, Santa Cruz e Quinta Grande, segundo os valores extremos registados nas estações meteorológicas: Funchal/Observatório (15,8 mm/h), Quinta Grande (10,3 mm/h) e Santa Cruz/Aeroporto (10,2 mm/h). A precipitação intensa afectou a normalidade da operação aérea, obrigando ao desvio de quatro aviões com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Até ao final da manhã (12h00), o Funchal/Observatório registava o maior acumulado de precipitação na região, com 34,5 mm, seguido do Monte (30,2 mm), Santa Cruz/Aeroporto (28,0 mm) e Quinta Grande (26,0 mm).

Antes do amanhecer, os registos horários mais significativos tinham ocorrido na Quinta Grande (10,3 mm/h) e no Monte (10,3 mm/h), sendo estes os valores horários mais altos até às 8h.

Na ilha da Madeira, até à última hora, não houve registo de precipitação nas estações meteorológicas de Santana e São Vicente.