25 alunos da 'Francisco Franco' participaram no torneio de voleibol de praia no Porto Santo

Nos passados dias 17, 18 e 19 de Outubro, 25 alunos da Escola Secundária Francisco Franco participaram no torneio de voleibol de praia, organizado pela Associação de Estudantes, que decorreu no Porto Santo.

Numa nota emitida à imprensa revela que "os jogadores participaram numa fase inicial na escola, da qual foram apuradas 4 equipas que disputaram o primeiro lugar no passado fim-de-semana". No domingo, adianta, "os participantes mobilizaram uma limpeza de praia, que decorreu na parte da manhã, e permitiu não só reduzir a quantidade de lixo, bem como conscientizar todos aqueles que fizeram parte deste projecto".

Esta foi "uma experiência inesquecível" para todos os participantes. "É a concretização, em parte, da nossa missão enquanto Associação de Estudantes por proporcionar momentos de convívio e confraternização entre diversos grupos fora do espaço da escola", salienta.

O torneio foi patrocinado pela Câmara Municipal do Funchal e apoiado logisticamente pela Direcção Regional de Juventude. Apoios que, segundo a Associação de Estudantes, permitiram, mais uma vez, continuar o importante trabalho associativo".