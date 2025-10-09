Francisco Franco homenageia alunos, professores e funcionários

Na manhã de hoje, a Escola Secundária da Francisco Franco assinalou o Dia da Escola com o arranque da sessão solene presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, onde foram homenageados alunos, professores e funcionários.

António Pires, presidente do conselho executivo, em declarações, explicou que a comemoração deste dia tem como principal objectivo homenagear os alunos do 11.º e 12.º ano que integram o Quadro de Mérito da escola, bem como oito professores e três funcionários, que já se aposentaram este ano lectivo. De acordo com a escola, o Quadro de Mérito integra 544 alunos com média iguais ou superiores a 17 valores.

“Recentemente, foi publicada a lista de colocações no ensino superior e o dado interessante deste ano foi que 74% dos nossos alunos entraram na primeira opção, ou seja, 3 em cada 4 alunos conseguiram ingressar no curso que realmente queriam. Outro dado interessante é que a escola tem tido consistentemente médias acima da média nacional, há disciplinas em que os resultados se situam frequentemente na fasquia dos 18 a 20 valores.”, explicou António Pires.

O presidente do Governo Regional elogiou o trabalho feito pelo conselho executivo da escola e pelos homenageados na sessão solene, salientando que a boa educação é o alicerce da mobilidade social e da inclusão da sociedade.

Acrescentou que “a Escola Secundária Francisco Franco mereceu a ordem honorífica que lhe foi atribuída e que, muitas vezes, atribui-se ordens honoríficas a quem não merece”.

Foram várias as entidades que participaram e atribuíram prémios aos alunos na cerimónia, tais como a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitectos, a Ordem dos Advogados, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), EquipVending, Meo Empresas, VMT e Grupo Sousa.