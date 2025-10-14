Incêndio em papeleira leva bombeiros até à Rua 31 de Janeiro
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados esta tarde para extinguir um foco de incêndio numa papeleira, na Rua 31 de Janeiro, no Funchal.
O alerta surgiu pelas 13h50, tendo a corporação mobilizado um veículo e quatro elemento. Contudo, quando chegaram ao local não foi necessária qualquer intervenção, visto o foco de incêndio ter sido extinto.
