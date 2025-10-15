Dez mortos em incêndio em petroleiro na Indonésia

Pelo menos 10 pessoas morreram na terça-feira e 21 ficaram feridas num incêndio num petroleiro que estava a ser reparado no oeste da Indonésia, disse hoje a polícia local.

As chamas foram detetadas no interior do porão do MT Federal II, pelas 04:30 (22:30 em Lisboa), avançou o chefe da polícia Zaenal Arifin, acrescentando que o fogo foi dado como extinto uma hora depois.

O acidente ocorreu quando o petroleiro estava a ser reparado num estaleiro em Batam, uma ilha indonésia a cerca de 20 quilómetros da costa sul de Singapura, acrescentou.

"Abrimos uma investigação para determinar a causa" do incêndio, disse Zaenal.

Em junho, quatro pessoas morreram num incêndio que deflagrou no mesmo navio, indicou a mesma fonte, acrescentando que, dee acordo com a investigação, o acidente foi desencadeado por faíscas no porão do navio que não tinha sido completamente esvaziado do gás que transportava.

Em 2020, outro incêndio num petroleiro causou 22 feridos, num dos principais portos da Indonésia.