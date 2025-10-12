Marcelo Gouveia ganha Santo António com o dobro dos votos do JPP

A coligação PSD/CDS voltou a vencer a Junta de Freguesia de Santo António, a segunda maior da Região, ao conquistar mais do dobro dos votos do JPP.

Ao obter 41,02% dos votos, Marcelo Gouveia é eleito presidente da Junta que garante 9 lugares na assembleia de freguesia para o PSD/CDS.

Com 16,76%, o JPP subiu ao segundo lugar, elegendo 4 mandatos. O Chega ultrapassou o PS mas também tantos lugares (3) quanto os socialistas na assembleia de freguesia de Santo António.