Incêndio no Caniço mobiliza bombeiros

Um incêndio deflagrou no início desta tarde, pelas 11h50, no quintal de uma habitação situada no Caniço. 

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram-se para o local com um veículo e cinco elementos. 

Quando chegaram verificaram que o foco de incêndio ocorreu junto a um churrasco. O proprietário da residência conseguiu extinguir o incêndio, não tendo sido necessária qualquer intervenção do corpo de bombeiros. 

