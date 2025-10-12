Incêndio no Caniço mobiliza bombeiros
Um incêndio deflagrou no início desta tarde, pelas 11h50, no quintal de uma habitação situada no Caniço.
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram-se para o local com um veículo e cinco elementos.
Quando chegaram verificaram que o foco de incêndio ocorreu junto a um churrasco. O proprietário da residência conseguiu extinguir o incêndio, não tendo sido necessária qualquer intervenção do corpo de bombeiros.
