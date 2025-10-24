PJ confirma dois detidos na "maior apreensão de sempre de droga sintética" na Madeira

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, com a colaboração de três equipas cinotécnicas da GNR da Madeira, acaba de confirmar a notícia dada ontem pelo DIÁRIO de uma operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, "para cumprimento de três mandados de busca domiciliária e um não domiciliária, em Câmara de Lobos e no Funchal, que culminou com a detenção, em flagrante delito, de um homem de 34 anos e uma mulher de 28 anos, fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes", informa em nota desta sexta-feira de manhã.

Mas, mais do que uma apreensão avultada, na operação, "desencadeada após alguns meses de investigação em inquérito titulado pelo DIAP do Funchal, foram apreendidos vários tipos de produto estupefaciente, entre os quais, cerca de 30 Kg de canabinóides sintéticos (bloom) e de canábis em folha, quantidade que, no mercado ilícito, corresponderia a cerca de 50 mil doses individuais", o que implica que "a nível regional e desde a abertura da extensão da Madeira do Laboratório de Polícia Científica, foi a maior apreensão de sempre de produto estupefaciente de origem sintética", destaca a PJ.

E acrescenta, em conclusão: "Foram, ainda, apreendidas duas viaturas topo de gama, mais de cinco mil euros em dinheiro e uma máquina de embalar a vácuo. Os detidos, sem antecedentes criminais, irão ser presentes, no Tribunal Judicial do Funchal, a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, para aplicação das medidas de coação."