Detido no Algarve um dos homens mais procurados no Reino Unido

Um dos homens mais procurados no Reino Unido, suspeito de liderar uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional cocaína e haxixe em grandes quantidades, foi detido em Boliqueime, no Algarve, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, em Boliqueime [concelho de Loulé], um dos homens mais procurados no Reino Unido e sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa e de tráfico ilícito de estupefacientes", lê-se num comunicado desta força de segurança.

A PJ explica que o detido é líder de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína e haxixe "em grandes quantidades e encontrava-se em fuga há cerca de dois anos, após decisão judicial".

Segundo a nota, na atividade criminosa no Reino Unido, "são ainda conhecidos episódios de violência e fuga às autoridades com tentativas de atropelamento".

O detido é um cidadão estrangeiro e encontrava-se na posse de identidade falsa, indo agora ser presente ao Tribunal da Relação em Évora que vai apreciar a sua extradição para o país requerente, a Escócia, acrescenta o comunicado.

A PJ refere que a detenção do suspeito, com 40 anos, ocorreu no contexto da cooperação policial internacional com a National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Reino Unido.