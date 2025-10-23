 DNOTICIAS.PT
País

Detido no Algarve um dos homens mais procurados no Reino Unido

Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Um dos homens mais procurados no Reino Unido, suspeito de liderar uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional cocaína e haxixe em grandes quantidades, foi detido em Boliqueime, no Algarve, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, localizou e deteve, em Boliqueime [concelho de Loulé], um dos homens mais procurados no Reino Unido e sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa e de tráfico ilícito de estupefacientes", lê-se num comunicado desta força de segurança.

A PJ explica que o detido é líder de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína e haxixe "em grandes quantidades e encontrava-se em fuga há cerca de dois anos, após decisão judicial".

Segundo a nota, na atividade criminosa no Reino Unido, "são ainda conhecidos episódios de violência e fuga às autoridades com tentativas de atropelamento".

O detido é um cidadão estrangeiro e encontrava-se na posse de identidade falsa, indo agora ser presente ao Tribunal da Relação em Évora que vai apreciar a sua extradição para o país requerente, a Escócia, acrescenta o comunicado.

A PJ refere que a detenção do suspeito, com 40 anos, ocorreu no contexto da cooperação policial internacional com a National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Reino Unido.

0
 Comentários