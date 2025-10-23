Célia Pessegueiro confirma candidatura à liderança do PS-Madeira

Célia Pessegueiro confirmou, estar tarde, estar na corrida para a liderança do PS-Madeira, informação que o DIÁRIO já havia avançado na sua edição do último domingo.

A até agora presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que saiu derrotada das últimas Eleições Autárquicas frente a Rui Marques, à margem da Comissão Política do partido, da qual faz parte, disse ainda não ter procurado apoio para esta sua candidatura, mas assumiu já ter conversado com alguns militantes para indagar da pertinência desse seu novo desafio.

"Fiz telefonemas, recebi outros, quis falar com pessoas que sei que têm uma análise muito crítica daquela que é a situação do partido, quis ouvir as suas opiniões. Quanto mais distantes e desapegadas mais importantes são para mim, porque isso permite-me, também, analisar friamente a situação. Achei que, perante o feedback tido das várias consultas aos militantes, julgo que tenho condições para apresentar uma candidatura [à liderança do PS-Madeira]", afirmou.

Sobre a possível fragmentação do partido perante a existência de várias candidaturas, Célia Pessegueiro diz que tal resulta da democracia em funcionamento e encara-a esse cenário como salutar. Depois de ontem ter falado com Ricardo Franco, que já havia anunciado a sua corrida à liderança do PS-Madeira, a nova candidata acredita que haverá "debate interno", que diz ser importante para a estrutura socialista, neste momento.

Cada um fará aquilo que achar melhor. E, portanto, não nos condicionaremos e nem me parece que haverá qualquer tipo de ataque. Estamos abertos a um diálogo franco, a uma discussão, a debate interno. Acho que isso é o mais importante, neste momento, na vida do partido. Célia Pessegueiro, candidata à liderança do PS-Madeira

Quanto à derrota nas eleições do passado dia 12 de Outubro para a Câmara da Ponta do Sol, e de que forma o mesmo poderá condicionar o sucesso desta sua candidatura, a militante socialista prefere encarar a situação com outros olhos: "De certa forma deixou-me livre para tomar esta decisão", constata, explicando a sua inteira dedicação ao seu mandato à frente da autarquia, missão que sempre garantiu ser a sua prioridade. "Durante a campanha [às Autárquicas], eu sempre disse que estava focada na Ponta do Sol", apontou, pelo que agora, quando tem "outra disponibilidade", não vê entraves à corrida pela liderança do seu partido.