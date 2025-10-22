Homem suspeito de pornografia de menores detido em Matosinhos

Um homem de 31 anos foi detido em Matosinhos, no distrito do Porto, por suspeitas de pornografia de menores entre abril de 2023 e agosto de 2024, adiantou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ referiu que a investigação teve origem numa sinalização por entidades internacionais, vindo a apurar-se que o suspeito acedeu 'online' a conteúdos ilegais envolvendo abusos e exploração sexual de menores.

Na sequência de buscas domiciliárias, a PJ apreendeu vários ficheiros multimédia ao suspeito, tendo o mesmo sido detido em flagrante delito pela posse e partilha desses conteúdos ilícitos.

O detido, sem antecedentes criminais, vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.