Governo reforça empenho na prevenção e combate do tráfico de seres humanos

O Governo reafirmou ontem o seu empenho no reforço das políticas de prevenção e repressão do tráfico de seres humanos, bem como de proteção e apoio às vítimas, destacando como estratégico o plano de prevenção e combate até 2027.

O Governo reuniu no início deste mês a Comissão Técnica de Acompanhamento do V Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos (2025--2027), com a finalidade de antecipar os trabalhos de monitorização do estado de execução das 111 ações que compõem o plano, informa em comunicado a propósito da celebração, no sábado, do Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos.

O ministério da Cultura, Juventude e Desporto destaca ainda o elevado nível de execução das ações de formação previstas, que envolveram mais de 300 operacionais das forças de segurança, e a formação sobre tráfico de crianças dirigida a profissionais da Comissão Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens (CNPDCJD).

Os progressos registados na criação de equipas multiforça e no reforço de ações de fiscalização em locais de risco são também destacados no documento.

O executivo apela à mobilização de instituições públicas, setor privado, sociedade civil e cidadãos para, em conjunto, promoverem uma cultura de respeito pela dignidade humana.