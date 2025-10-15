Projecto madeirense conquista 3.º lugar em competição de ideias no Chipre

A ACIF-CCIM – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, enquanto entidade parceira do projecto europeu SMARTIES for SMEs, participou na Reunião de Networking realizada na cidade de Pafos, Chipre, um evento que reuniu parceiros e empreendedores de vários países para dois dias de intensa partilha de experiências, conhecimento e inovação no sector do turismo sustentável.

A comitiva da Madeira integrou 3 dos 15 projetos empreendedores seleccionados para representar as regiões participantes: 'Canto das Fontes', 'Veggie Burguer' e 'I Am World'. Este último, da empreendedora Sofia Correia, conquistou o 3.º lugar na competição de ideias promovida pelo consórcio.

A proposta apresenta uma abordagem inovadora e sustentável ao reutilizar desperdício têxtil do sector do turismo para criar mobiliário e peças de decoração, combinando design circular, sustentabilidade e impacto social positivo.

A ACIF-CCIM felicita todos os empreendedores participantes pelo entusiasmo, criatividade e profissionalismo demonstrados, e reafirma o seu compromisso em apoiar a transição sustentável das pequenas e médias empresas da Região Autónoma da Madeira

O primeiro lugar foi ganho pelo projeto 'N.E.X.T' (Grécia), um eco-hotel mágico no Vale dos Nestos onde a natureza, a arquitetura tradicional e a produção artesanal de vinho local unem-se para criar uma verdadeira fuga sustentável.

Em segundo lugar ficou o 'Pomodoro Naturale' (Eslovênia), um projeto que visa a transformação de excedentes de tomates em doces gourmet, enquanto reduz o desperdício e fortalece as comunidades vulneráveis. Inteligente e delicioso.

Estes projectos tiveram a oportunidade de apresentar as suas soluções inovadoras, interagir com outras Pequenas e Média e Empresas europeias e absorver boas práticas no domínio do turismo verde, da cultura alimentar local e da transição digital.

O evento contou ainda com a intervenção do convidado madeirense Roland Bachmeier, que participou nos painéis temáticos “Transição Verde e Digital” e “Turismo Regenerativo”, partilhando perspetivas relevantes e reforçando o papel da Madeira na discussão sobre o futuro do turismo responsável.

Esta acção integrou-se numa agenda rica que incluiu ainda visitas culturais aos tesouros da UNESCO em Pafos.

Sobre o Projecto SMARTIES for SMEs

O projecto SMARTIES for SMEs tem como objectivo apoiar pequenas e médias empresas no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inteligentes no setor do turismo, promovendo práticas de economia circular, inovação digital e valorização territorial.

A iniciativa junta parceiros de vários países europeus num esforço colaborativo para construir um futuro mais verde, inclusivo e resiliente para o turismo.