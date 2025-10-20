Mais de três dezenas inscritos no Rali do Porto Santo

O Rali do Porto Santo - última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira que decorre nos dias 7 e 8 de Novembro - conta com mais de três dezenas de inscritos.

De acordo com nota à imprensa, o prazo definido para inscrições termina na próxima sexta-feira, 24 de Outubro, e o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira espera receber mais.

O Rali do Porto Santo será disputado em dois dias. Na noite de sexta-feira, 7 de Novembro, a competição é aberta com 'Porto Santo Line', classificativa que tem como palco o Kartódromo do Porto Santo e constituirá a primeira edição do MEMORIAL PEDRO PAIXÃO. Iniciativa que visa homenagear o piloto com o mesmo nome. No sábado, 8 de Novembro, o programa prevê sete troços cronometrados, dupla passagem por Serras 'Coral' e ronda tripla por Golfe, traçados já conhecidos de 2024. A novidade deste ano, Picos, será percorrido duas vezes na tarde desse dia.