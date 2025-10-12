Porto Santo continua a votar em força

Na ilha dourada o acto eleitoral continua a decorrer com serenidade e com muito civismo.

A afluência está situada nos 21%, às 12 horas, mas a esta hora já muitos mais porto-santenses decidiram ir às urnas para realizar o seu dever cívico.

A maioria dos candidatos à presidência da Câmara Municipal também já exerceram o seu dever cívico.

No que respeita às próximas horas até ao fecho do acto eleitoral, é esperado que nas últimas duas horas, ou seja, das 17 até 19 horas, se intensifique a afluência às urnas.