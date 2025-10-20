Nuno Espírito Santo derrotado em casa e continua sem vencer pelo West Ham

O West Ham, orientado por Nuno Espírito Santo, foi hoje derrotado na receção ao Brentford (2-0), no encerramento da oitava jornada da Liga inglesa de futebol, na qual continua sem triunfar sob o comando do técnico luso.

Desde que assumiu o comando técnico dos 'hammers', Nuno Espírito Santo obteve um empate em Liverpool, contra o Everton (1-1), e perdeu no terreno do Arsenal (2-0), líder da Premier League, com 19 pontos.

O primeiro tento do desafio foi da autoria do brasileiro Igor Thiago, quando decorria o minuto 43, com o dinamarquês Mathias Jensen (90+5) a 'selar' o triunfo, já no período de descontos da partida.

O médio luso Mateus Fernandes foi titular nos 'irons', tendo ficado nos balneários ao intervalo, com o grego Mavropanos a entrar para o seu lugar.

Já o compatriota Fábio Carvalho viu o triunfo entre os suplentes das 'bees', que ocupam o 13.º posto, com 10 pontos.

Com este resultado, os 'hammers' prosseguem na 19.ª e penúltima posição, com apenas quatro pontos em oito jornadas, mais dois do que o lanterna-vermelha Wolverhampton, de Vítor Pereira.