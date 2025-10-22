"Literacia digital" é essencial para proteger crianças e jovens

Rafaela Fernandes fez uma intervenção em que referiu a aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros sobre os direitos básicos das crianças e jovens e a estratégia para os concretizar.

A deputada do PSD destacou, sobretudo, os "perigos da era digital" que se multiplicam e obrigam a uma atenção reforçada e adopção de medidas concretas.

Rafaela Fernandes considera essencial a adopção de medidas para proteger crianças e jovens no consumo de conteúdos online e nas redes sociais.

Casos de dependência das redes sociais, assédio a crianças e jovens e conteúdos que promovem o "ódio, o racismo, a violência e a xenofobia" são riscos graves referidos.

Alterar as forma de acesso a redes e plataformas, consumo de videojogos e meios de controlo efectivo, são medidas que terão de ser implementadas de forma efectiva.

A "literacia digital" da parte de crianças e jovens é essencial e Rafaela Fernandes considera que esta tem de ser uma preocupação de todos.

A deputada também defende medidas nas escolas, como a proibição de telemóveis, mas garante que isso não é suficiente e terá de haver acções mais efectivas, nomeadamente junto das plataformas que produzem conteúdos.

A defesa da população mais jovem, diz, tem de ser uma prioridade e não pode ser adiada.