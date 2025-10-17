Bolo do Caco é o 3.º melhor pão da Europa e top 10 no Mundo

O Bolo do Caco foi nomeado um dos melhores pães do mundo, ficando atrás apenas de outros 9 produtos típicos das culturas gastronómicas.

Em segundo a nível nacional, apenas superado pelo pão alentejano, em 3.º a nível europeu e em 10 a nível mundial, o Bolo do Caco obteve a mesma pontuação (4.5) de pães desde o 7.º classificado, incluindo o pão de queijo do Brasil.

No top 50 elaborado pela 'Taste Atlas', figuram outros dois pães portugueses, o Bolo Lêvedo e a Bora de Milho.