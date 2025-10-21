“É evidente que os madeirenses merecem o ferry”

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, afirmou hoje que “é evidente que os madeirenses merecem” uma ligação ferry regular entre a Madeira e o continente, embora tenha sublinhado que a viabilidade técnica e financeira do projecto deverá ser avaliada.

A declaração surgiu após o desafio lançado publicamente pelo presidente do CHEGA-Madeira, Miguel Castro, que instou o presidente do Parlamento, em visita oficial à Região Autónoma no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia, a pronunciar-se sobre o tema. “Se é técnica e financeiramente viável, se na relação custo-benefício é justificável, aguardemos o que esse estudo dirá”, acrescentou Aguiar-Branco.

CHEGA desafia Aguiar-Branco a dizer se os madeirenses "merecem ou não uma ligação ferry regular" O presidente do CHEGA-Madeira, Miguel Castro, desafiou hoje publicamente o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que se encontra em visita oficial à Região Autónoma da Madeira no âmbito das comemorações dos 50 anos de Autonomia, "a assumir claramente se considera que os madeirenses merecem, ou não, uma ligação ferry regular entre a Madeira e o continente".

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, concordou que a questão deve ser analisada com base no compromisso assumido pelo Governo da República. “Acho que isso tem que ser estudado, aliás é um compromisso do Governo Nacional, e esse estudo está a ser feito”, afirmou.