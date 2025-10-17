JPP propõe criação do Parlamento Sénior na Assembleia Legislativa da Madeira

O grupo parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) apresentou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um projecto de resolução que visa a criação do programa 'Parlamento Sénior', uma iniciativa destinada a valorizar a participação cívica e política da população idosa madeirense.

A proposta surge no ano em que se assinalam 25 anos da implementação do Parlamento Jovem Regional, e pretende “dar voz e espaço de participação à população sénior, reconhecendo a sua experiência, sabedoria e contributo para a vida pública”, explicou o deputado Basílio Santos, porta-voz do partido, em conferência de imprensa.

Segundo o JPP, 25% da população madeirense tem actualmente mais de 65 anos, tendência que deverá acentuar-se nos próximos anos devido à baixa natalidade. “Temos hoje mais de 1100 alunos nas universidades seniores da Região, cidadãos activos e motivados, com enorme vontade de contribuir e participar. É fundamental criar mecanismos que os envolvam na reflexão e no debate sobre os desafios que enfrentamos enquanto sociedade”, destacou Basílio Santos.

O Parlamento Sénior prevê a realização de uma sessão plenária anual na Assembleia Legislativa, dirigida aos alunos das universidades seniores da Madeira. O objectivo é estimular o gosto pela participação cívica e política, dando a conhecer o funcionamento do parlamento regional, as regras do debate e o processo de decisão legislativa.

“Queremos promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e o incentivo à reflexão sobre temas relevantes para a nossa comunidade, permitindo que os seniores expressem as suas ideias e propostas junto dos órgãos de poder”, sublinhou o deputado do JPP.

O projecto defende ainda que o programa deverá proporcionar um espaço de valorização pessoal e social da população sénior, reforçando o seu papel activo na sociedade e reconhecendo “a importância do conhecimento acumulado ao longo de uma vida”.

De acordo com o texto apresentado, a Assembleia Legislativa assegurará a coordenação geral da execução do programa, em articulação com as universidades seniores e a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

“Esta é uma iniciativa inovadora, sem custos acrescidos, e que será, por excelência, uma ponte entre os testemunhos vivos da nossa sociedade e os representantes eleitos de todos os madeirenses e porto-santenses”, referiu Basílio Santos.

O grupo parlamentar do JPP espera um voto favorável de todos os deputados à proposta, sublinhando que “valorizar os seniores é fortalecer a democracia e a coesão social da Região”.