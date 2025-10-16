Há 21 anos estava prometido um oceanário no porto do Funchal

“A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento vai desenvolver no porto do Funchal um aquário, nos mesmos moldes do Oceanário de Lisboa, que ficará integrado numa zona de lazer”, é a notícia que contemplava a manchete do DIÁRIO no dia 16 de Outubro de 2004, há precisamente 21 anos.

Previa-se que, dentro de dois a três anos, o parque de contentores do porto do Funchal desse lugar a uma área de lazer que teria, como principal atracção, um aquário, projectado em moldes idênticos ao do Oceanário de Lisboa. Na Região, já estariam presentes alguns especialistas deste tipo de projectos, com o objectivo de estudar qual seria a melhor forma de instalar a infra-estrutura.

Pedro Ferreira, presidente da Sociedade Metropolitana à data, pretendia que este aquário fosse um foco de atracção de turistas e residentes e que tivesse uma projecção internacional, capaz de colocar o Funchal no itinerário mundial deste tipo de infra-estruturas.

Na altura, o vice-presidente do Governo Regional, João Cunha e Silva, garantiu que a obra avançaria rapidamente e que, assim que os contentores saíssem, seria aberto concurso internacional para a construção do aquário.