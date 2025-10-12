Montenegro admite que Governo também está em avaliação

O presidente do PSD e primeiro-ministro admitiu hoje que o trabalho do Governo também estará em avaliação na noite eleitoral autárquica, dizendo aguardar "com serenidade" os resultados e assegurando que nunca se demitirá em função destes.

Luís Montenegro chegou pouco antes das 20:00 à sede do PSD-Porto, onde o partido acompanha a noite eleitoral autárquica.

Questionado se está em causa também uma avaliação do Governo nas eleições locais, respondeu: "Acho que sim, que de alguma maneira o partido político que lidera o Governo tem a expectativa que, também na sua capacidade de ligação às comunidades locais, possa estabelecer um contrato social, político forte".

"Eu nunca tive medo de eleições, eu já estive muitos anos na oposição, eu tenho muitos quilómetros de atividade política e há uma coisa: eu só quero exercer funções políticas na base da confiança do povo, portanto nunca me importo de estar em juízo e em julgamento, disse.

Recordando que houve um primeiro-ministro -- o socialista António Guterres que se demitiu devido a uma derrota autárquica - Montenegro afastou completamente esse cenário.

"Eu não me vou demitir de certeza, isso podem já tirar esse cavalinho da chuva, portanto essa notícia não vão ter", assegurou, prometendo falar "daqui a duas ou três horas" para fazer a leitura política dos resultados das eleições.