CHEGA desafia Aguiar-Branco a dizer se os madeirenses "merecem ou não uma ligação ferry regular"

O presidente do CHEGA-Madeira, Miguel Castro, desafiou hoje publicamente o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que se encontra em visita oficial à Região Autónoma da Madeira no âmbito das comemorações dos 50 anos de Autonomia, "a assumir claramente se considera que os madeirenses merecem, ou não, uma ligação ferry regular entre a Madeira e o continente".

Em nota à imprensa, Miguel Castro recorda que a Madeira é território português, “caso alguém ainda duvide disso em Lisboa”, e que os madeirenses têm exactamente os mesmos direitos que qualquer cidadão do continente.

“O Atlântico, que outrora foi uma barreira, deve hoje ser uma ponte. Uma ponte de ligação, de dignidade e de igualdade. Os madeirenses são portugueses, não são cidadãos de segunda”, afirmou o líder regional do CHEGA.

O presidente do CHEGA-Madeira lembra que a ligação ferry estava prevista no Orçamento do Estado para 2025 (OE25), mas que, “de forma inexplicável e inaceitável, desapareceu do OE26, como se o tema tivesse deixado de ter importância para o Governo da República”. Para Miguel Castro, "esta atitude é um insulto à autonomia e à população da Região, que há anos reivindica esta ligação marítima essencial".

“Agora o Governo da República vem dizer que vai pedir um estudo de viabilidade sobre a linha ferry. Estão a gozar com a cara dos madeirenses? Depois de décadas de promessas, orçamentos, relatórios e adiamentos, ainda vêm com a desculpa do estudo? Isto é brincar com um povo inteiro”, denunciou Miguel Castro.

O líder regional do CHEGA sublinha que "a linha ferry não é um favor do Estado, mas sim o cumprimento de um direito constitucional, o direito à continuidade territorial, à mobilidade e à igualdade de oportunidades”. “Não estamos a pedir esmolas nem caridade. Estamos a exigir respeito e seriedade para com os madeirenses”, reforçou.

Miguel Castro deixou ainda um desafio direto ao presidente da Assembleia da República:

O senhor presidente Aguiar-Branco tem agora uma oportunidade de ouro para mostrar se está do lado dos madeirenses ou do lado da hipocrisia de Lisboa. Queremos ouvi-lo claramente: acha que os madeirenses merecem ou não uma ligação ferry ao continente? Esta é a pergunta que a Madeira faz, e que exige resposta". Miguel Castro

Por fim, diz que o CHEGA garante que continuará a lutar pelo restabelecimento da linha ferry, defendendo que “o mar não pode continuar a ser uma fronteira que separa portugueses”, mas sim “uma ponte que une um povo e um país inteiro”.