Saiba o que hoje é notícia

Multidões de manifestantes são esperadas hoje em milhares de locais nos Estados Unidos em ações que, segundo os organizadores, querem contestar as medidas políticas cada vez mais autoritárias do Presidente Donald Trump.

Os protestos foram convocados por uma coligação de organizações, incluindo grupos de direitos humanos e sindicatos, que apelaram a um dia nacional de protesto em mais de 2.000 locais em todo o país, incluindo na capital federal, Washington.

Esta é a segunda vaga de manifestações sob o lema "No Kings" ("Sem Reis", em português), a primeira teve lugar em junho, e é o terceiro movimento de contestação contra a administração republicana de Trump que ocorre este ano.

Os protestos também acontecem fora dos Estados Unidos, nomeadamente na Europa, com ações convocadas para cidades como Lisboa e Madrid.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, dedica uma exposição retrospetiva à artista plástica portuguesa Emília Nadal, de 87 anos, que fará uma performance na inauguração.

A retrospetiva foi comissariada pela diretora do museu nacional, Sandra Leandro, em diálogo com a artista plástica que, na inauguração, irá fazer a performance "Slogans Comestíveis".

A exposição está dividida em sete núcleos, nomeadamente "Auto-retratos" e "Slogan's", e as obras expostas provêm de diversas coleções particulares e da Coleção de Arte Contemporânea do Estado.

A retrospetiva "Emília Nadal: espaço, tempo e transcendência -- Uma retrospetiva" ficará no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, até 11 de janeiro de 2026.

DESPORTO

O Sporting inicia a defesa da Taça de Portugal de futebol frente ao Paços de Ferreira, da II Liga, enquanto o FC Porto, vencedor de três das últimas quatro edições, defronta o Celoricense, do Campeonato de Portugal.

Caso confirme o favoritismo, o Sporting terá vida mais fácil na quarta ronda, já que irá defrontar o vencedor da eliminatória entre o Anadia e o Marinhense, ambos do CP, enquanto o adversário do FC Porto sairá do jogo Sintrense (CP) -- Rio Ave (I).

O Celoricense (CP) - FC Porto (I), a decorrer no Estádio Cidade de Barcelos, está agendado para as 18:00, enquanto o Paços de Ferreira (II) -- Sporting (I), no Estádio Capital do Móvel, tem o seu inicio marcado para as 20:15.

A deslocação do Sporting de Braga a casa do Bragança, do CP, é outro dos atrativos da terceira ronda da Taça, que inclui ainda os duelos União de Leiria (II) -- Alverca (I), Portimonense (II) -- Arouca (I) e Académico de Viseu (II) -- Gil Vicente (I).

A terceira eliminatória começou na sexta-feira com a vitória do Benfica, por 2-0, na visita ao terreno do Desportivo de Chaves, da II.

POLÍTICA

A Comissão Nacional do PS reúne-se em Penafiel para debater e votar a proposta de apoio ao candidato presidencial António José Seguro feita pelo secretário-geral, José Luis Carneiro, e pelo presidente, Carlos César.

Em discussão vai estar também o resultado das eleições autárquicas.

A reunião do órgão máximo do PS entre congressos está marcada para as 15:00, em Penafiel, distrito do Porto -- onde vão decorrer as jornadas parlamentares do partido na segunda e terça-feira - e a intervenção inicial do líder socialista, José Luís Carneiro, será aberta à comunicação social.

SOCIEDADE

O conselho nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) analisa a atual situação no setor, que classifica "de grave", e decide se vai avançar com medidas de protesto devido à falta de respostas do Governo.

Pela primeira vez o conselho nacional da LBP, órgão com competência para tomar decisões deliberativas entre congressos e composto por 50 elementos das federações distritais dos bombeiros, vai reunir-se na sede da Liga, em Lisboa, para "analisar a situação atual no setor dos bombeiros e tomar medidas", segundo aquela entidade.

O conselho nacional vai reunir "perante a gravidade da situação" e decidir se os bombeiros vão avançar com protestos que podem vir a realizar-se em Lisboa ou em outras cidades.

Em causa estão o valor contemplado no Orçamento do Estado para as associações humanitárias de bombeiros, os cortes no transporte de doentes e a criação de um estatuto para os bombeiros que trabalham nas corporações de voluntários.

Também dirigentes da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) vão estar reunidos nos Açores para debater o futuro dos bombeiros profissionais, nomeadamente a necessidade de uma reorganização legislativa do setor.