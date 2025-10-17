JPP exige resposta sobre o ferry antes do Orçamento

A questão do ferry volta a dominar o discurso do JPP nas audições do Orçamento Regional para 2026. O secretário-geral, Élvio Sousa, voltou a exigir uma resposta clara do Governo Regional sobre a ligação marítima com o continente, considerando-a “uma prioridade para a mobilidade dos madeirenses e para a coesão económica da Região”.

Depois de uma manhã preenchida com as audições a quatro partidos — IL, CDS-PP, CH e PS — com assento no Parlamento Regional, o JPP, principal força política da oposição, e o PSD, partido no poder, foram recebidos esta tarde por Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, cumprindo assim o calendário de audições prévias à proposta de Orçamento Regional para 2026, a apresentar à Assembleia Legislativa da Madeira.

Élvio Sousa liderou a delegação ‘verde’ e reiterou que “a situação não variou muito”. O JPP lembrou que apresentou cerca de 30 propostas de âmbito regional para o OR2025, mas nenhuma foi aprovada. Essas medidas incidiam sobretudo nas áreas que o partido tem vindo a destacar no seu programa de governo: a redução do custo de vida, o investimento na saúde e o aumento da oferta pública de habitação.

No que toca à redução do custo de vida, o partido defende a diminuição do IRS e uma redução justa do IVA. “Ainda vamos decidir quantos pontos percentuais proporemos neste orçamento, mas, para tal, o Governo teria de emagrecer a despesa pública”, afirmou Élvio Sousa.