Saiba o que hoje é notícia

O reconduzido primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, apresenta a declaração de política geral à Assembleia Nacional, no mesmo dia em que enfrenta uma moção de censura.

Antes, na primeira reunião do Conselho de Ministros, o novo Governo vai apresentar a proposta de orçamento do Estado.

O objetivo é manter o défice abaixo dos 5% do produto interno bruto (PIB), em vez dos 4,7% inicialmente previstos, uma flexibilização que deixa uma margem de nove mil milhões de euros para, eventualmente, satisfazer as exigências da oposição.

Contudo, antes de se poder realizar um debate orçamental, o Governo terá de ultrapassar a moção de censura apresentada pelo partido de extrema-direita União Nacional (Rassemblement National, RN) de Marine Le Pen.

Lecornu, que se demitiu no início da semana passada e foi reconduzido no cargo na sexta-feira, vê agora tanto o partido de esquerda França Insubmissa (La France Insoumise, LFI), como o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, com intenções de votar no sentido de fazer cair o Governo.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival de Curtas de Viseu vistacurta dá início à edição de 2025, com a sessão de abertura a ser feita pelo filme "O Ancoradouro do Tempo", de Sol de Carvalho, num evento com 15 filmes em competição.

A edição deste ano do festival conta com sessões com convidados, cineconcertos no Teatro Viriato e Carmo'81, atividades para escolas e famílias e uma exposição sobre os 70 anos do Cineclube de Viseu, entidade organizadora do evento.

O festival decorre até sábado, mas a exposição, na Casa da Ribeira, fica patente até janeiro de 2026.

DESPORTO

Portugal pode assegurar a nona presença, sétima seguida, em Mundiais de futebol, caso vença na receção à Hungria e a Arménia não vença a Irlanda, em Dublin, na quarta jornada do Grupo F de qualificação europeia.

Depois do triunfo sobre a seleção irlandesa, por 1-0, no sábado, com um golo já nos descontos de Rúben Neves, o primeiro de sempre do médio pela equipa das quinas, ao 60.º jogo, nova vitória sobre os húngaros pode carimbar definitivamente o passaporte para o Mundial2026, mas para isso é preciso um favor dos irlandeses, que recebem a Arménia.

João Félix, que falhou o encontro com a República da Irlanda por lesão, já treinou sem aparentes limitações na segunda-feira e poderá ser opção no duelo com os magiares, para o qual o selecionador Roberto Martínez apenas conta com 23 jogadores devido às dispensas de Gonçalo Inácio e Rafael Leão, ambos lesionados.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a seleção portuguesa tem a possibilidade de, após apenas quatro jogos, fazer a festa do apuramento mais rápido de sempre e também igualar o recorde de quatro vitórias seguidas dos magriços, no arranque para o Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.

O embate entre Portugal e Hungria está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da República da Irlanda, que tem apenas um.

O vencedor do grupo assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os 'play-offs'.

POLÍTICA

A Comissão Permanente do PSD reúne-se dois dias após vitória eleitoral nas eleições autárquicas de domingo.

Este órgão integra o presidente do PSD e também primeiro-ministro, Luís Montenegro, os seis vices do partido, o secretário-geral e líder parlamentar Hugo Soares e, como convidado, o coordenador nacional autárquico Pedro Alves.

No final da reunião, a vice-presidente Leonor Beleza deverá fazer uma declaração aos jornalistas

Apesar de não ter sido indicado qualquer tema para a convocatória à imprensa, a reunião acontece dois dias depois das autárquicas de domingo que o PSD venceu.

Sozinhos e em coligações, os sociais-democratas têm o maior número presidentes de câmara eleitos, 136, de acordo com os resultados provisórios do Ministério da Administração Interna, sendo que em 109 concelhos governarão com maioria absoluta.

***

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se à noite para analisar os resultados das eleições autárquicas e a posição do partido sobre o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

A reunião vai decorrer na sede do PS, em Lisboa, mas antes, pelas 18:00, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, reúne-se na Assembleia da República com o grupo parlamentar socialista para discutir o OE2026.

Nas eleições autárquicas de domingo, o PS deixou de ser a principal força autárquica em Portugal e ficou com a presidência de 128 câmaras, duas delas em coligação, quando em 2021 tinha 149 câmaras, uma delas em coligação.

***

O PCP reúne o Comité Central para analisar os resultados das eleições autárquicas, nas quais a CDU voltou a perder câmaras, ficando com apenas 12 autarquias e sem capitais de distrito.

As conclusões da reunião serão apresentadas em conferência de imprensa pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, às 18:00 na sede nacional do partido, em Lisboa.

Além dos resultados das eleições autárquicas de domingo, os dirigentes comunistas vão também avaliar a situação política e as tarefas do PCP.