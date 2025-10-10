Escola Francisco Franco recebe 'Roadshow 2025'

A Escola Secundária de Francisco Franco receberá na próxima terça-feira, 14 de Outubro, entre as 15h00 e as 17h00, o 'Roadshow 2025 - 40 anos da Adesão de Portugal às Comunidades Europeias', iniciativa promovida pela Direção Regional de Juventude e pela Associação Teatro Metaphora.

De acordo com nota da escola, "o evento integra um 'Espaço EuroQuiz', com atividades interativas sobre a União Europeia e as oportunidades de mobilidade e participação juvenil, que irá decorrer no piso do bar dos alunos, e uma Sessão Informativa 'Juventude Europeia: Oportunidades que Transformam' que decorrerá em contexto de auditório, na Sala de Sessões".

"Sara Borges, delegada de Economia, e Olavo Teixeira, delegado de História, são os responsáveis pela dinamização desta atividade na Secundária de Francisco Franco", acrescenta aos interessados.