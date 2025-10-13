PSD vence, CHEGA surpreende e PS perde Ponta do Sol
PSD vence, CHEGA surpreende e PS perde Ponta do Sol é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO, um dia após as eleições autárquicas.
O nosso matutino faz o retrato daquilo que aconteceu na noite eleitoral: Coligação ‘Funchal Sempre Melhor’ conquista todas as juntas. JPP e CHEGA estreiam-se na vereação da capital. PSD perde São Vicente para candidato da extrema-direita. Socialistas seguram Porto Moniz e Machico, mas caem nos restantes concelhos. Incidentes marcaram dia eleitoral. Ricardo Franco disponível para liderar PS.
