Rui Marques ganha Ponta do Sol para o PSD/CDS

Rui Marques é o novo presidente da Câmara da Ponta do Sol, vencendo as eleições a Célia Pessegueiro, do PS.

De acordo com os dados oficiais, o candidato do PSD/CDS obteve 3.003 votos, mais 796 do que a candidata do PS, que presidia à autarquia desde 2017.

Marques conseguiu 53,63% dos votos contra 39,41% do Partido Socialista. Consegue 3 vereadores. O PS, 2.

A coligação de direita venceu em todas as freguesias do concelho: Ponta do Sol, Madalena do Mar e Canhas.

Para a Assembleia Municipal da Ponta do Sol foram eleitos nove deputados da coligação PSD/CDS, cinco para o PS e um para o JPP. Maioria absoluta para Rui Marques.

Na terceira posição do concelho ficou o Chega com 4,05% dos votos.

A abstenção foi de 44%.