Protesto do PS na mesa do Carvalhal marca manhã eleitoral na Ponta do Sol

A manhã eleitoral na Ponta do Sol decorreu com normalidade na generalidade das freguesias, mas ficou marcada por um protesto registado pelo Partido Socialista na mesa do Carvalhal, que foi devidamente anotado em acta. Até ao final da manhã, não houve registo de outras ocorrências relevantes no concelho.

Nas freguesias da Piedade e dos Canhas, a afluência às urnas ultrapassou os 35%, situando-se dentro da média habitual das eleições autárquicas. O movimento constante de eleitores ao longo da manhã demonstra uma participação estável e interessada, num concelho onde o número de inscritos (9 956) continua a superar o dos residentes (8 920), refletindo o peso da diáspora pontassolense.

Com os principais candidatos atentos ao evoluir do dia, o ambiente eleitoral na Ponta do Sol mantém-se sereno, mas de expectativa, num concelho onde cada voto poderá ser determinante para o desfecho final.