Esperança repartida na Ponta do Sol

Esperança na candidatura do PSD/CDS e esperança na recandidatura de Célia Pessegueiro.

Na Ponta do Sol não há certezas. A esperança na vitória domina na sede de candidatura do PSD, onde, há cerca de meia hora, havia aproximadamente uma dezena de militantes. Rui Marques também já lá estava. Ultimava alguns pormenores logísticos e desdobrava-se em contactos telefónicos.

Se a candidatura do PSD/CDS se ficou pelo centro da vila, junto à rotunda da via expresso, a de Célia Pecegueiro subiu um pouco. Numa fracção do antigo cinema, no Livramento, a candidata e alguns apoiantes mais próximos, à volta de uma mesa, vão acompanhando os resultados. Também aqui domina a esperança.

Ali ao lado, há arraial. A festa de Nossa Senhora do Livramento, que o pároco não quis adiar uma semana, desenrola-se com número relevante de pessoas.

Neste momento, com a disputa eleitoral terminada, a única disputa no Livramento é por um lugar de estacionamento.