Ponta do Sol com máximas sempre acima dos 25 ºC

A temperatura do ar em Setembro de 2025 no Arquipélago da Madeira variou entre os 4,1 ºC registados no Pico do Areeiro e os 30,9 ºC no Funchal/Observatório, de acordo com o boletim meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A estação meteorológica da Ponta do Sol/Lugar de Baixo destacou-se ao registar temperaturas máximas sempre acima dos 25 ºC ao longo dos 30 dias do mês. No Funchal/Lido, apenas uma madrugada desceu abaixo dos 20 ºC (19,6 ºC, no dia 25), interrompendo a sequência quase perfeita de noites tropicais — 29 no total.

O mês de transição entre o Verão e o Outono foi também marcado por 25 dias com precipitação no Santo da Serra, quatro dos quais muito chuvosos (acumulados iguais ou superiores a 10 mm).

A humidade relativa do ar oscilou entre 2% e 100% e o vento soprou com maior intensidade nas zonas montanhosas, com rajadas até 75 km/h no Pico Alto. No mar, a temperatura da água, no Funchal, atingiu uma máxima de 24,0 ºC.

Temperatura média aumentou até +2,1 ºC

Em Setembro de 2025, a temperatura média mais elevada foi registada no Funchal/Observatório (24,2 °C), enquanto a mais baixa se observou no Chão do Areeiro (12,8 °C).

Comparando com os valores climatológicos normais, as seis estações com dados disponíveis — representativas da costa sul, zonas montanhosas da Madeira e do Porto Santo — apresentaram anomalias positivas da temperatura média do ar.

O maior desvio, de +2,1 °C face ao valor normal, foi registado no Santo da Serra, seguido do Funchal/Observatório (+1,9 °C). A menor variação ocorreu em Santa Cruz/Aeroporto (+0,6 °C).

Nos extremos do mês, a temperatura máxima absoluta foi de 30,9 °C (Funchal/Observatório, dia 20) e a mínima absoluta de 4,1 °C (Pico do Areeiro, dia 30).

29 noites tropicais no Funchal

A estação do Funchal/Lido registou 29 noites tropicais, o Observatório 27, a Ponta do Sol/Lugar de Baixo 26 e o Porto Moniz 25.

A noite mais quente ocorreu a 10 de Setembro, no Funchal/Lido, quando a temperatura mínima não desceu dos 22,4 ºC.

Na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, a temperatura máxima diária foi sempre superior a 25 ºC, variando entre 25,4 ºC (dia 21) e 29,7 ºC (dia 20).

No Funchal/Observatório, as máximas superaram os 25 ºC em 28 dias; a mais baixa, 24,8 ºC, registou-se no dia 25.

As médias diárias oscilaram entre 26,0 ºC no Funchal/Observatório (dia 20) e 7,3 ºC no Pico do Areeiro (dia 22).

Curiosamente, o Pico do Areeiro — a 1.799 metros de altitude — registou médias acima dos 20 ºC em três dias consecutivos (16, 17 e 18).

Mais seco do que o habitual

O maior acumulado mensal de precipitação foi registado no Santo da Serra (122,1 mm), correspondendo a 102% do valor normal (119,8 mm).

O valor diário mais elevado, 47,9 mm, foi observado no Chão do Areeiro, no dia 21.

O Funchal/Observatório registou apenas 0,2 mm de precipitação, repartidos entre os dias 22 e 27.

Face à média climatológica de Setembro (1961–1990), só Porto Santo (113%) e Santo da Serra (102%) ultrapassaram os valores normais.

Pelo contrário, verificaram-se anomalias negativas no Chão do Areeiro (63%), Santa Cruz/Aeroporto (39%), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (9%) e Funchal/Observatório (1%).

No total, a precipitação de Setembro correspondeu a 54,5% do valor normal para o conjunto da Madeira e Porto Santo — 42,8% apenas na ilha da Madeira.

O Santo da Serra registou 25 dias com chuva (≥ 0,1 mm), dez dias chuvosos (≥ 1 mm) e quatro dias muito chuvosos (≥ 10 mm) — 7, 8, 21 e 22.

Dias muito chuvosos foram também registados em Santana (5), Pico do Areeiro e Chão do Areeiro (3) e Porto Moniz (2).

A estação do Monte manteve-se, pelo segundo mês consecutivo, como a única da rede do IPMA na Região sem qualquer registo de precipitação.

Dos 2% de humidade a rajadas de 75 km/h

Os valores mensais da humidade relativa oscilaram entre 2% na Quinta Grande e 100% no Pico do Areeiro, Chão do Areeiro e Santo da Serra.

O valor mínimo diário (2%) foi observado na Quinta Grande (dias 18 e 19), e o máximo (100%) em 11 estações, em diferentes dias do mês.

A maior intensidade média do vento foi registada no Chão do Areeiro (38,9 km/h, dia 9), enquanto o valor mais baixo ocorreu no Lido (0,0 km/h, dias 12, 25 e 30).

A rajada máxima, de 75 km/h, foi registada no Pico Alto, no dia 1.

Mar ainda ‘quente’

No Molhe da Pontinha, no Funchal, a temperatura da água do mar variou entre 22,4 °C (última semana) e 24,0 °C (primeira semana).

Os dados baseiam-se nos registos meteorológicos preliminares da Delegação da Madeira do IPMA.